Автобус с 20 россиянами врезался в столб

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Саратове пострадали 15 пассажиров. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного управления ГИБДД.

17 взрослых и троих детей, находившихся в салоне, доставили в больницы для осмотра. 12 человек в итоге были госпитализированы с легкими и средними травмами. Тяжелых пострадавших нет. О состоянии детей не уточняется.

Автобус следовал по городскому маршруту №6 и столкнулся с опорой уличного освещения у дома 24 на улице Орджоникидзе. Предположительно, водитель не справился с управлением.

Накануне вечером, 3 декабря, в городе прошел сильный снегопад. В пресс-службе мэрии агентству сказали, что дорога, по которой двигалась машина, была очищена от снега.

За последние двое суток в России произошло как минимум четыре крупных аварии с автобусами. 3 декабря — в Нижегородской, Воронежской и Белгородской областях, 4 декабря — в Подмосковье.