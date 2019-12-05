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В Кировской области три человека погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
В Кировской области три человека погибли в ДТП
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, трое пострадали при ДТП на трассе в Кировской области, сообщает региональное управление МВД.
Столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2112 и LADA Priora произошло на 197 километре федеральной автодороги "Вятка" в Тужинском районе Кировской области в четверг в 12.45.
"В результате происшествия три человека погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП в Кировской области проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия осуществляют регулировочные действия сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.
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Теги:
ДТП , Lada , Lada Priora , ГИБДД , МВД
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