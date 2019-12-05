Число аварий с автобусами в России увеличилось

Количество аварий с автобусами в России увеличилось

В России с января по октябрь 2019 года произошло 5598 аварий с участием автобусов — это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года (4990 случаев). Это следует из официальной статистики ГИБДД , передают «Известия».

4518 аварий произошли по вине водителей. 3068 из них на тот момент работали в компаниях, у которых была лицензия на осуществление пассажирских перевозок. В результате таких аварий в 2019 году погибли 263 человека, пострадали — 8242. Отмечается, что число ДТП с пьяными водителями выросло на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, таких случаев произошло 54.

Как пишут «Известия», ситуация с ДТП с автобусами «принципиально не меняется почти четыре года». Так, за десять месяцев 2016 года в стране произошло 3876 аварий с автобусами, погибло 242 человека, 5953 пострадали. В 2017 году количество таких ДТП составило 6109, погибли 336 человек, пострадали 9186.

Ранее консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов рассказал, что пассажиры общественного транспорта должны выполнять требования безопасности и пристегиваться ремнями. По его словам, нет никакой разницы, в какой части салона сидеть. При этом стоять в транспортном средстве во время движения запрещено, вставать надо только после полной остановки.

За последние трое суток в России произошло минимум пять крупных аварий с автобусами, в которых пострадали пассажиры. Так, в Подмосковье пострадали восемь человек, в Саратове — 15 пассажиров, Нижегородской — шесть человек, Воронежской — 17 и Белгородской областях — пять человек. В большинстве случаев водители не справились с управлением.