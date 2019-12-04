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Полицейский за рулем служебной машины сбил пешехода в Саратове 

ТАСС 45 минут назад
Полицейский сбил пешехода в Саратове
Фото: РИА Новости
Полицейский сбил пешехода, находясь за рулем служебного автомобиля в среду в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.
"4 декабря на ул. Мясницкой старший инспектор ДПС, управляя служебной автомашиной ВАЗ-2114, нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода 1962 года рождения", — сказала собеседница агентства, не уточнив состояние пешехода.
По данным ГУ МВД области, полицейский находился на службе, он не был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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