Полицейский сбил пешехода в Саратове

Полицейский за рулем служебной машины сбил пешехода в Саратове

Полицейский сбил пешехода, находясь за рулем служебного автомобиля в среду в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"4 декабря на ул. Мясницкой старший инспектор ДПС, управляя служебной автомашиной ВАЗ-2114, нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода 1962 года рождения", — сказала собеседница агентства, не уточнив состояние пешехода.

По данным ГУ МВД области, полицейский находился на службе, он не был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка.