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«Он был настоящим»: в Лондоне погиб русский бизнесмен 

Газета.Ru 4 часа назад
«Он был настоящим»: в Лондоне погиб русский бизнесмен
Фото: Газета.Ru
В Лондоне погиб 49-летний бизнесмен из Волгограда Дмитрий Обретецкий — он неделю пролежал в коме после того, как 23 ноября его сбил автомобиль. Мужчина не смог пережить серьезных травм головы, которые он получил в результате ДТП. Известно, что предприниматель вместе с семьей переехал в Лондон несколько лет назад.
В Лондоне в результате ДТП погиб 49-летний бизнесмен из Волгограда Дмитрий Обретецкий — он был основателем и владельцем группы компаний «Магнат». 23 ноября 2019 года недалеко от собственного дома его сбила машина. Об этом этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на близкого знакомого бизнесмена.
«Он получил очень сильные травмы головы, неделю был в коме. Спасти его врачам так и не удалось. Не приходя в себя, Дмитрий Обретецкий умер 30 ноября 2019 года», — рассказал собеседник издания.
По данным СМИ, Обретецкий в 1991 году основал компанию «Магнат Трейд Энтерпрайз» — официального дистрибьютора Procter&Gamble, Mars, Pepsi, SUN InBev в России. Позже появились логистическая компания Magnat logistics и рекламное агентство ADVANT.
«Он был настоящим Бизнесменом: родом из 90-х, Дима построил одну из самых, возможно, цивилизованных и «европейских» компаний в России. Мы рады, что работали и дружили с тобой», — написали друзья Обретецкого в соцсетях, передает kp.ru.
Несколько лет назад Дмитрий вместе с семьей уехал жить в Лондон. После матча Евро-2008 между сборными России и Голландии миллиардер стал известен всему миру — во время матча он развернул на голландской трибуне флаг России с надписью «Волгоград».
Ранее, в октябре 2019 года, в Крыму в результате ДТП погиб владелец крупной сыроварни Максим Соболев. Об этом сообщало агентство Ura.Ru со ссылкой на сотрудников компании.
По данным СМИ, трагедия произошла 22 октября в Севастополе. В тот день Соболев попал в аварию на мотоцикле — бизнесмена госпитализировали с перелом бедра и сильными повреждениями внутренних органов. «В первые минуты после аварии он был еще жив, но травмы оказались слишком тяжелыми — медики ничего не смогли сделать. На сыроварне выстроена сильная команда технологов, сыроваров, поэтому его дело продолжает жить», — рассказывали в компании Соболева.
Еще одно ДТП унесло жизнь известного челябинского предпринимателя, владельца компании «Руслада» Алишаха Сулейманова. По данным регионального ГИБДД, авария произошла 15 октября в 13.50 по местному времени (11.50 мск) на 24 км трассы Южноуральск — Магнитогорск.
«Водитель автомобиля Тойота Land Cruiser 200 не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. Водитель не пострадал, пассажир внедорожника (Сулейманов — «Газета.Ru») скончался на месте», — сообщали в ведомстве.
Как рассказал председатель Челябинского азербайджанского культурного центра Рафаил Кулиев, после известия о смерти родные и близкие бизнесмена собрались в офисе «Руслады», чтобы помянуть его согласно мусульманским обычаям.
«Для нас это невосполнимая утрата, мы очень скорбим. Он был основным двигателем многих наших проектов. Он помогал строить мечеть, при его поддержке проходили областные форумы нашей диаспоры, он финансировал множество культурных проектов об Азербайджане. Невозможно перечислить всю его помощь и все заслуги», — рассказывал Ura.Ru Кулиев.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело принял к производству отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.
Сулейманов был одним из богатейших бизнесменов Челябинска. Он родился в 1960 году, окончил Азербайджанский инженерно-строительный институт в Баку и в 1995 году приехал в Челябинск. Бизнес начинал как индивидуальный предприниматель — с открытия небольшого магазина на рынке. Был женат, имел троих детей, отмечал портал 74.ru.
Известно, что Сулейманов владел несколькими компаниями, которые работали в разных сферах бизнеса — от кондитерского производства до строительства. Компания «Руслада» — крупный поставщик кондитерских изделий, дистрибьютор более 250 кондитерских фабрик.
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Теги:
ДТП , Статьи , Toyota , Максим Соболев , Procter & Gamble , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru , Комсомольская правда
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