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Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
В больницах Доминиканы остаются 18 россиян
Фото: Соцсети
В среду врачи выписали из больниц Доминиканы двух россиян, пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком, на лечении остаются 18 человек, включая троих в отделении интенсивной терапии, сообщила РИА Новости представитель туроператора Anex Tour Валерия Ферафонтова.
Двадцать шестого ноября ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Жертв нет.
"Двоих россиян врачи выписали из больницы, и шестерых перевели из отделения интенсивной терапии в обычный стационар. Ещё двое соотечественников во вторник вылетели в Москву", — рассказала по телефону представитель туроператора.
По словам собеседницы агентства, трое россиян остаются в отделениях интенсивной терапии в тяжёлом состоянии, ещё 15 — в обычном стационаре.
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Теги:
ДТП , РИА Новости
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