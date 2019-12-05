Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян

В среду врачи выписали из больниц Доминиканы двух россиян, пострадавших в столкновении автобуса с грузовиком, на лечении остаются 18 человек, включая троих в отделении интенсивной терапии, сообщила РИА Новости представитель туроператора Anex Tour Валерия Ферафонтова.

Двадцать шестого ноября ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Жертв нет.

"Двоих россиян врачи выписали из больницы, и шестерых перевели из отделения интенсивной терапии в обычный стационар. Ещё двое соотечественников во вторник вылетели в Москву", — рассказала по телефону представитель туроператора.

По словам собеседницы агентства, трое россиян остаются в отделениях интенсивной терапии в тяжёлом состоянии, ещё 15 — в обычном стационаре.