Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео

В сообществе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись с регистратора одного из участников аварии, в которой пострадали 13 машин.

Ролик был опубликован 4 декабря, спустя несколько часов после возникновения ДТП. На записи видно, как водитель спокойно едет по крайней полосе и готовится поворачивать налево. В этот момент вдалеке показывается автомобиль, который на огромной скорости заезжает на островок безопасности, сносит фонарный столб, светофор и переднюю часть авто автора видео.

«Держись», — только успевает крикнуть пассажирам перепуганный водитель.

По данным «5 канала» , инцидент произошёл в четверг утром на Выборгском шоссе. Свидетели происшествия уверяют, что виновница ДТП — девушка которая взяла Audi A7 на тест-драйв. На участке трассы она разогналась до 150 км/ч, после чего потеряла управление.

«Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным транспортным средством, взмыла в воздух, влетела в опору, приземлилась, и пошла сносить ограждения. За рулем была девушка», — цитирует канал слова очевидца.

В аварии пострадала сама виновница и ее пассажир. Оба с травмами средней терпений тяжести были госпитализированы.