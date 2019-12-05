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Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
В сообществе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись с регистратора одного из участников аварии, в которой пострадали 13 машин.
Ролик был опубликован 4 декабря, спустя несколько часов после возникновения ДТП. На записи видно, как водитель спокойно едет по крайней полосе и готовится поворачивать налево. В этот момент вдалеке показывается автомобиль, который на огромной скорости заезжает на островок безопасности, сносит фонарный столб, светофор и переднюю часть авто автора видео.
«Держись», — только успевает крикнуть пассажирам перепуганный водитель.
По данным «5 канала», инцидент произошёл в четверг утром на Выборгском шоссе. Свидетели происшествия уверяют, что виновница ДТП — девушка которая взяла Audi A7 на тест-драйв. На участке трассы она разогналась до 150 км/ч, после чего потеряла управление.
«Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным транспортным средством, взмыла в воздух, влетела в опору, приземлилась, и пошла сносить ограждения. За рулем была девушка», — цитирует канал слова очевидца.
В аварии пострадала сама виновница и ее пассажир. Оба с травмами средней терпений тяжести были госпитализированы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Калуге на пересечении улиц Марата и Достоевского произошла авария с участием 12 автомобилей. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, сначала столкнулись автомобили «Мерседес» и «Тойота». Они продолжили движение по инерции и наехали на 10 припаркованных машин — «Джип», «Опель», «Ладу», «Форд», «Рено», «БМВ», «Пежо», «Ниссан» и два «Хендая». В результате происшествия пострадал один человек — 62-летний водитель «Тойоты».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
ДТП , Видео , Audi A7 , Nissan , Audi , BMW , Peugeot , Lada , Toyota , Renault , Opel , Mercedes-Benz , Ford
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