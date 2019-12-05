Мясорубка в Калуге: 25 пострадавших

26 пострадавших: ДТП с маршруткой в Калуге

Почти три десятка человек пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в Калуге. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Калужской области.

По словам их представителя, авария произошла в районе 29-го дома по улице Георгия Амелина — маршрутное такси совершило столкновение с мачтой освещения. Остальные обстоятельства инцидента выясняются в настоящее время. Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе один ребенок.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Калуге на пересечении улиц Марата и Достоевского произошла авария с участием 12 автомобилей. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, сначала столкнулись автомобили « Мерседес » и « Тойота ». Они продолжили движение по инерции и наехали на 10 припаркованных машин — «Джип», « Опель », « Ладу », «Форд» , « Рено », « БМВ », « Пежо », « Ниссан » и два «Хендая». В результате происшествия пострадал один человек — 62-летний водитель «Тойоты».

1 декабря в ДТП в Забайкальском крае погибли 19 человек — рейсовый автобус упал на замерзшую реку Куэнга после того как опрокинулся на мосту через нее.