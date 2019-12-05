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26 пострадавших: ДТП с маршруткой в Калуге 

Рамблер 1 час назад
Мясорубка в Калуге: 25 пострадавших
Фото: РИА Новости
Почти три десятка человек пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в Калуге. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Калужской области.
По словам их представителя, авария произошла в районе 29-го дома по улице Георгия Амелина — маршрутное такси совершило столкновение с мачтой освещения. Остальные обстоятельства инцидента выясняются в настоящее время. Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе один ребенок.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Калуге на пересечении улиц Марата и Достоевского произошла авария с участием 12 автомобилей. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, сначала столкнулись автомобили «Мерседес» и «Тойота». Они продолжили движение по инерции и наехали на 10 припаркованных машин — «Джип», «Опель», «Ладу», «Форд», «Рено», «БМВ», «Пежо», «Ниссан» и два «Хендая». В результате происшествия пострадал один человек — 62-летний водитель «Тойоты».
1 декабря в ДТП в Забайкальском крае погибли 19 человек — рейсовый автобус упал на замерзшую реку Куэнга после того как опрокинулся на мосту через нее.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
ДТП , Nissan , BMW , Peugeot , Lada , Toyota , Renault , Opel , Mercedes-Benz , Ford
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