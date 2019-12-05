СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге

Следователи начали проверку по ДТП с участием маршрутного такси в Калуге, в результате которого семь человек получили травмы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По его данным, пострадали 26 человек. Первоначально сообщалось, что в ДТП погиб ребенок, но по уточненным данным, он жив, получил травмы.

Управление МВД по Калужской области сообщило о семи пострадавших, среди которых — ребенок 2007 года рождения. Все они были доставлены в медучреждения.