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СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по ДТП с участием маршрутного такси в Калуге, в результате которого семь человек получили травмы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По его данным, пострадали 26 человек. Первоначально сообщалось, что в ДТП погиб ребенок, но по уточненным данным, он жив, получил травмы.
Управление МВД по Калужской области сообщило о семи пострадавших, среди которых — ребенок 2007 года рождения. Все они были доставлены в медучреждения.
"В Калуге следователи организовали проверку безопасности услуг перевозки маршруткой, попавшей в ДТП… В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям перевозчиков на предмет безопасности оказываемых ими услуг по статье 238 УК РФ, — говорится в сообщении.
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Теги:
ДТП , СКР , МВД , РИА Новости
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