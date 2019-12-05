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Королева красоты разбилась в ДТП 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Королева красоты разбилась в ДТП
Фото: Facebook
В Мэриленде погибла бывшая «Мисс Пакистан», 32-летняя Заниб Навид. Об этом сообщает Daily Mail.
Навид ехала на своем «Мерседесе» в районе города Колледж Парк, не вписалась в поворот, врезалась в бордюр и оказалась на встречной полосе.
Женщина вылетела через лобовое стекло машины и скончалась на месте. Она была единственным человеком в автомобиле.
У Навид остались муж, родители и двое братьев. Победительницей конкурса красоты она стала в 2012 году.
Как сообщал «Рамблер», ранее американская фотомодель, обладательница титула «Мисс Вселенная-1995» Челси Смит умерла на 46-м году жизни. Весной 2017 года у Смит диагностировали рак печени, побороть болезнь она не смогла.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
ДТП , Mercedes-Benz
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