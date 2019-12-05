Королева красоты разбилась в ДТП

В Мэриленде погибла бывшая «Мисс Пакистан», 32-летняя Заниб Навид. Об этом сообщает Daily Mail

Навид ехала на своем « Мерседесе » в районе города Колледж Парк, не вписалась в поворот, врезалась в бордюр и оказалась на встречной полосе.

Женщина вылетела через лобовое стекло машины и скончалась на месте. Она была единственным человеком в автомобиле.

У Навид остались муж, родители и двое братьев. Победительницей конкурса красоты она стала в 2012 году.

Как сообщал «Рамблер», ранее американская фотомодель, обладательница титула «Мисс Вселенная-1995» Челси Смит умерла на 46-м году жизни. Весной 2017 года у Смит диагностировали рак печени, побороть болезнь она не смогла.