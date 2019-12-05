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14 авто «всмятку»: «мясорубка» в Петербурге попала на видео 

Рамблер 28 минут назад
14 авто «всмятку»: «мясорубка» в Петербурге попала на видео
Фото: © ДТП и ЧП СПб, VK
На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 15 машин, пишет «Фонтанка».
Массовая авария произошла утром 5 декабря. 42-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi, вылетел со своего ряда, задел 13 автомобилей, сбил светофор и врезался в забор. Светофор упал, задев еще один автомобиль.
В ДТП пострадали два человека — виновник аварии и 25-летняя женщина.
Момент аварии был запечатлен на видео многочисленными свидетелями. На кадрах видно, что Audi двигается с высокой скоростью и в какой-то момент теряет управление.
Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии легкого алкогольного опьянения — в его крови обнаружено 0,518 мг/л алкоголя.
Как выяснило издание, виновник аварии свыше 50 раз был наказан за нарушения правил дорожного движения. Автомобиль, на котором он попал в ДТП, является подменным, а ранее мужчина передвигался на Porsche Macan и Audi Q7.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
ДТП , Audi , Audi Q7 , Porsche Macan , Porsche , Фонтанка.Ру
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