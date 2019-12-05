14 авто «всмятку»: «мясорубка» в Петербурге попала на видео

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 15 машин, пишет «Фонтанка».

Массовая авария произошла утром 5 декабря. 42-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi , вылетел со своего ряда, задел 13 автомобилей, сбил светофор и врезался в забор. Светофор упал, задев еще один автомобиль.

В ДТП пострадали два человека — виновник аварии и 25-летняя женщина.

Момент аварии был запечатлен на видео многочисленными свидетелями. На кадрах видно, что Audi двигается с высокой скоростью и в какой-то момент теряет управление.

Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии легкого алкогольного опьянения — в его крови обнаружено 0,518 мг/л алкоголя.