Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске

В Челябинске маршрутка вылетела на тротуар, где в тот момент находились люди. Водитель транспортного средства не справился с управлением на скользкой дороге, на полной скорости микроавтобус, в салоне которого были пассажиры, протаранил дорожное ограждение и врезался в людей. Инцидент произошел утром на пересечении проспекта Победы с улицей Российской. Один из пешеходов оказался под колесами маршрутки. Как сообщает РИА Новости, пострадавший был доставлен в городскую больницу с ушибом головного мозга и грудной клетки. Мужчина находится в коме: https://ria.ru/20191206/1562039249.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews.