Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех 

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Еще один человек пострадал. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Локомотивном проезде погибли два человека.
"По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал", — сказала собеседница агентства.
Утром в субботу автомобиль сбил человека на Локомотивном проезде на севере Москвы, а затем врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.