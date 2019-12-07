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Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Еще один человек пострадал. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Локомотивном проезде погибли два человека.
"По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал", — сказала собеседница агентства.
Утром в субботу автомобиль сбил человека на Локомотивном проезде на севере Москвы, а затем врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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