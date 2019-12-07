Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Еще один человек пострадал. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Локомотивном проезде погибли два человека.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал", — сказала собеседница агентства.