ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео

В интернете появилось видео ДТП, в котором иномарка на огромной скорости насмерть сбила трех человек на пешеходном переходе. Очевидцы говорят, что за рулем был пьяный.

Инцидент произошел в Локомотивном проезде, возле станции «Окружная» Московского центрального кольца, сообщает издание Baza.

На кадрах видно, как мужчина бросил окурок в урну и пошел по пешеходному переходу. Через мгновение его и других пешеходов буквально снес автомобиль. Машина врезалась в вестибюль станции «Окружная». Водитель и пассажир остались живы. По предварительным данным, от водителя сильно пахло алкоголем.

Ранее «Рамблер» сообщал , что по вине нетрезвых водителей ежегодно гибнут и получают травмы десятки тысяч человек.

Некоторые эксперты считают, что необходимо пожизненно лишать прав за нетрезвое вождение тех, кто попался во второй раз. Если же пожизненно лишенный прав вновь сядет за руль — отправлять его в колонию.