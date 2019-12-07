Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на пешеходов возле станции «Окружная» Московского центрального кольца.

Как сообщали в МЧС, в результате ДТП погибли три человека, двое получили травмы.

ЧП произошло на пешеходном переходе на Локомотивном проезде. Легковой автомобиль наехал на пешеходов, которые погибли от полученных травм, а затем врезался в вестибюль «Окружной». Водитель и пассажир машины остались живы. Как отмечает Baza, по предварительным данным, от водителя сильно пахло алкоголем.