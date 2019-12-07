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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео
Фото: Lenta.ru
Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент наезда автомобиля на пешеходов возле станции «Окружная» Московского центрального кольца.
Как сообщали в МЧС, в результате ДТП погибли три человека, двое получили травмы.
ЧП произошло на пешеходном переходе на Локомотивном проезде. Легковой автомобиль наехал на пешеходов, которые погибли от полученных травм, а затем врезался в вестибюль «Окружной». Водитель и пассажир машины остались живы. Как отмечает Baza, по предварительным данным, от водителя сильно пахло алкоголем.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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