Влетел в станцию: пьяный водитель задавил людей у МЦК

Влетел в станцию: пьяный водитель задавил трех человек у МЦК

Три пешехода погибли в ДТП на севере Москвы, когда автомобиль Mazda вылетел на тротуар на Локомотивном проезде, а затем врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца. Машину после удара сильно помяло, спасатели срезали крышу, чтобы вытащить людей. Водитель Mazda находился в пьяном состоянии. По словам свидетелей происшествия, легковушка ехала на очень высокой скорости и не вписалась в поворот.

Утром в субботу, 7 декабря, на севере Москвы автомобиль Mazda сбил трех пешеходов на Локомотивном проезде, а затем врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца.

В итоге погибли три пешехода. Водитель и пассажир иномарки с травмами были доставлены в больницу. Машину после удара сильно помяло, спасатели срезали крышу, чтобы вытащить людей, передает сайт mk.ru.

Водитель Mazda находился за рулем в пьяном состоянии. По словам свидетелей происшествия, легковушка ехала на очень высокой скорости и не вписалась в поворот, после чего буквально вылетела на тротуар.

Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП. На кадрах видно, что белая машина влетает в стену станции, минуя нескольких стоящих рядом мужчин, сообщает телеканал «Звезда».

Двумя днями ранее житель Санкт-Петербурга за рулем Audi A7 стал виновником ДТП на Выборгском шоссе города, в результате которого пострадали 14 автомобилей. Водитель Audi A7, въехал сзади в Mercedes, после чего выехал на газон разделительной полосы, снес дорожный знак, светофор, а затем врезался в группу встречных машин.

Позднее стало известно, что водитель был пьян — это выяснилось после проведения соответствующей экспертизы.

«Водитель автомобиля Audi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 0,518 мг/л. Допустимо 0,16 мг/л», — сообщили в ГИБДД.

В полиции добавили, что мужчина привлекался к административной ответственности 105 раз. При этом 104 раза — за превышение скорости.

Инцидент произошел на 763 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе в условиях сильного снегопада. В это время в салоне транспорта находились 29 человек — в том числе двое водителей.

По данным полиции, 59-летний шофер не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся. Сам водитель объяснил аварию тем, что на отрезке дороги, где произошло ДТП, было скользко.

Всего в результате происшествия пострадали 13 человек — двое госпитализированы, еще 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и прошли осмотр в местной больнице. Детей среди них нет.

Чуть ранее случилась авария в Забайкалье, при которой туристический автобус пробил ограждение моста и упал в замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе, унесла жизни 19 человек. Об этом журналистам заявили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

«В аварии, произошедшей в Сретенском районе, по уточненным данным, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы», — говорилось в сообщении.

Всего в автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель.

Соболезнования в связи с трагедией выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Он поручил своему заместителю Татьяне Голиковой предпринять меры для оказания помощи пострадавшим, сообщила пресс-служба главы правительства.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга», — отмечалось в сообщении.

По факту ДТП в СК Забайкальского края возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — указали в Следственном комитете.

Позднее стало известно, что один из пострадавших получил перелом левой плечевой кости, другой — ушиб грудной клетки, а у одной из женщин, ехавших в автобусе, оказалось оторвано ухо.

В конце прошлого месяца в Лондоне в результате ДТП погиб 49-летний бизнесмен из Волгограда Дмитрий Обретецкий — он был основателем и владельцем группы компаний «Магнат». Недалеко от собственного дома его сбила машина.

«Он получил очень сильные травмы головы, неделю был в коме. Спасти его врачам так и не удалось. Не приходя в себя, Дмитрий Обретецкий умер 30 ноября 2019 года», — рассказал друг бизнесмена.