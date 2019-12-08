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Момент массового ДТП с детьми в Нижнем Новгороде попал на видео 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Наезд на детей в Нижнем Новгороде попал на видео
Фото: РИА Новости
Один автомобиль сталкивается с другим, отчего второй вылетает с проезжей части, задевая фонарный столб, и разворачивается.
Момент массового ДТП с участием несовершеннолетних детей в Нижнем Новгороде попал на видео. Ролик публикует паблик «BAZA».
На кадрах видно, как на оживленной дороге один автомобиль выруливает на проезжую часть и производит столкновение с другим. От этого второй автомобиль вылетает на пешеходную дорогу, задевая фонарный столб и разворачиваясь. Увидеть большее количество деталей не позволяет качество видеосъемки.
Напомним, массовое ДТП в Нижнем Новгороде произошло 7 декабря. По предварительным данным, один из водителей въехал на проезжую часть под запрещающий знак, из-за чего столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них выбросило на тротуар, где он врезался в толпу детей, возвращавшихся со спектакля в Театре юного зрителя.
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Теги:
ДТП
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