Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками

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Устроивший ДТП в центре Нижнего Новгорода водитель был пьян 

Newsroom24 + ещё 19 2 часа назад
Виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода, произошедшее вечером 7 декабря, был пьян. По факту ДТП расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.
Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Он не трудоустроен.
По версии следствия, около 17.30 водитель водитель автомобиля «Тойота», выезжая с прилегающей территории на ул. Горького, пересек полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Ауди» и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.
В результате пострадали 2 взрослых и 9 школьников в возрасте 14-15 лет. Как стало известно ранее, это учащиеся 9 «А» класса школы №137. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Две женщины, сопровождающие школьников, также были госпитализированы в больницу, одна из них от полученных телесных повреждений скончалась.
Напомним, погибшей оказалась мамой одной из учениц.
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Теги:
ДТП , Видео , Лишение прав , Audi , Toyota
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