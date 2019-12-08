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СК задержал подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде 

ТАСС + ещё 13 2 часа назад
СК задержал подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде
Фото: News.ru
ТАСС, 8 декабря. Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области сообщило о задержании подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого один человек погиб, еще 11 пострадали.
"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин", — говорится в сообщении.
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Теги:
ДТП , Бортжурнал , СКР , ИТАР-ТАСС
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