Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
ДТП
Названы самые продаваемые в России автомобили
Названы самые продаваемые в России автомобили
Автоновости
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Названы самые популярные автомобили в России
Названы самые популярные автомобили в России
Автоновости

Россиянке оторвало голову в ДТП 

Lenta.ru 46 минут назад
Россиянке оторвало голову в ДТП
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
В Самаре водитель Toyota Camry на большой скорости вылетел на обочину и врезался в световую опору, а затем — в дерево. По словам очевидцев, от удара пассажирке оторвало голову. Об этом сообщается на городском портале Самары ProGorodSamara.ru.
Авария произошла ночью 7 декабря на Волжском шоссе. Находившегося в машине мужчину госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто был за рулем.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, ДТП произошло из-за превышения скорости.
Ранее в Саратове автобус с 20 россиянами врезался в столб. 17 взрослых и троих детей, находившихся в салоне, доставили в больницы для осмотра. 12 человек в итоге были госпитализированы с легкими и средними травмами. Тяжело пострадавших нет.
Видео дня. Новый штраф за парковку ввели в центре столицы
Последние новости
Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина Стало известно имя владеющего сбившим подростков автомобилем генерала Стало известно имя владеющего сбившим подростков автомобилем генерала Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при 
Теги:
ДТП , Toyota , Toyota Camry , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Названы самые продаваемые в России автомобили
Названы самые продаваемые в России автомобили
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками 30
Названы самые популярные автомобили в России
Названы самые популярные автомобили в России
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель 15
Видео
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
01:19
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
00:42
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение