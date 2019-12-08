Россиянке оторвало голову в ДТП

В Самаре водитель Toyota Camry на большой скорости вылетел на обочину и врезался в световую опору, а затем — в дерево. По словам очевидцев, от удара пассажирке оторвало голову. Об этом сообщается на городском портале Самары ProGorodSamara.ru.

Авария произошла ночью 7 декабря на Волжском шоссе. Находившегося в машине мужчину госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто был за рулем.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, ДТП произошло из-за превышения скорости.

Ранее в Саратове автобус с 20 россиянами врезался в столб. 17 взрослых и троих детей, находившихся в салоне, доставили в больницы для осмотра. 12 человек в итоге были госпитализированы с легкими и средними травмами. Тяжело пострадавших нет.