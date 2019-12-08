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Врач рассказал о состоянии пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде 

RT на русском 4 часа назад
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Фото: РИА Новости
Подростки, пострадавшие при наезде автомобиля в Нижнем Новгороде, находятся в стабильном состоянии, двух школьников прооперировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
«Двое подростков в субботу были прооперированы, всем детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось — компьютерная томография головы. Детям оказана вся необходимая помощь. Через две недели все дети будут дома, кто-то, может, уже через четыре-пять дней с рекомендациями наблюдения по месту жительства», — цитирует агентство заведующего отделением травматологии детской областной больницы Иосифф Шарипова.
7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате инцидента погибла женщина и пострадали девять школьников, которые группой шли в театр.
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении ДТП задержан.
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Теги:
ДТП , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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