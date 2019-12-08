Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Автоновости
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
ДТП
Россиянке оторвало голову в ДТП
Россиянке оторвало голову в ДТП
ДТП
Названы самые продаваемые в России автомобили
Названы самые продаваемые в России автомобили
Автоновости

Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом 

News.ru + ещё 14 3 часа назад
Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли и столько же пострадали в результате ДТП в Оренбургской области.
Инцидент произошёл на трассе Оренбург — Акбулак в районе села Угольное. Там столкнулись минивэн и грузовая «Газель». На месте ДТП возник пожар, который был ликвидирован прибывшими спасателями.
Личности погибших устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Соль-Илецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.
Ранее NEWS.ru писал, что на трассе Оренбург — Орск столкнулись две иномарки и грузовой автомобиль. В результате погибли четыре человека. Все они скончались на месте происшествия.
Видео дня. Полиция нашла склад с контрафактными автозапчастями в Подмосковье
News.ru: последние новости
В Нижнем Новгороде умерла попавшая в ДТП с детьми учительница В Нижнем Новгороде умерла попавшая в ДТП с детьми учительница Виновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду Виновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду Въехавший в здание остановки МЦК «Окружная» водитель был пьян Въехавший в здание остановки МЦК «Окружная» водитель был пьян 
Теги:
ДТП , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет 1
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Раскрыто состояние пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
Россиянке оторвало голову в ДТП
Россиянке оторвало голову в ДТП 42
Названы самые продаваемые в России автомобили
Названы самые продаваемые в России автомобили 2
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками 40
Видео
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
01:19
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
00:42
Опубликовано видео ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение