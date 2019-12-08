Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом

Четыре человека погибли и столько же пострадали в результате ДТП в Оренбургской области.

Инцидент произошёл на трассе Оренбург — Акбулак в районе села Угольное. Там столкнулись минивэн и грузовая «Газель». На месте ДТП возник пожар, который был ликвидирован прибывшими спасателями.

Личности погибших устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Соль-Илецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что на трассе Оренбург — Орск столкнулись две иномарки и грузовой автомобиль. В результате погибли четыре человека. Все они скончались на месте происшествия.