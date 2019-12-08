Сын Валерии попал в страшное ДТП

«Почти добрались до Питера»: сын Валерии разбился в ДТП

Арсений с компанией друзей ехал в Петербург, но около Тосно произошла авария.

Автомобиль разбит. Сильнее всех досталось девушке Арсения — она госпитализирована с открытыми переломами.

О состоянии самого сына певицы информации нет, но в инстаграме он выложил фотографию из больницы. Известно, что он перенес операцию.