Сын Валерии попал в страшное ДТП

На 649 километре платной трассы М-11 «Нева» «Ягуар» Арсения Шульгина занесло, и машина врезалась в отбойник, — рассказывает «Фонтанка».
Арсений с компанией друзей ехал в Петербург, но около Тосно произошла авария.
Автомобиль разбит. Сильнее всех досталось девушке Арсения — она госпитализирована с открытыми переломами.
О состоянии самого сына певицы информации нет, но в инстаграме он выложил фотографию из больницы. Известно, что он перенес операцию.
Как сообщал "Рамблер", сын певицы Валерии 20-летний Арсений Шульгин записал короткое юмористическое домашнее видео про отношения, обличив семейную жизнь.