Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Бортжурнал
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Автоновости

«Почти добрались до Питера»: сын Валерии разбился в ДТП 

Рамблер + ещё 34 2 часа назад
Сын Валерии попал в страшное ДТП
Фото: ВКонтакте
На 649 километре платной трассы М-11 «Нева» «Ягуар» Арсения Шульгина занесло, и машина врезалась в отбойник, — рассказывает «Фонтанка».
Арсений с компанией друзей ехал в Петербург, но около Тосно произошла авария.
Автомобиль разбит. Сильнее всех досталось девушке Арсения — она госпитализирована с открытыми переломами.
О состоянии самого сына певицы информации нет, но в инстаграме он выложил фотографию из больницы. Известно, что он перенес операцию.
Как сообщал "Рамблер", сын певицы Валерии 20-летний Арсений Шульгин записал короткое юмористическое домашнее видео про отношения, обличив семейную жизнь.
Видео дня. Полиция нашла склад с контрафактными автозапчастями в Подмосковье
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
ДТП , Jaguar , Арсений Шульгин , Валерия , Фонтанка.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой 1
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился 1
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала 165
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет 5
Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом
Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом 1
Видео
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
01:19
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение