Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Бортжурнал
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
ДТП
Сын Валерии попал в страшное ДТП
Сын Валерии попал в страшное ДТП
ДТП
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Автоновости

Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала 

Газета.Ru 3 часа назад
В Нижнем Новгороде задержан 43-летний Виктор Пильганов — предполагаемый виновник ДТП, в ходе которого пострадали девять школьников и две сопровождавшие их женщины, одна из которых скончалась в больнице. Виктор Пильганов — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который с 2009 до 2014 года работал начальником Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области.
Следственный комитет по Нижегородской области задержал в качестве подозреваемого по уголовному делу 43-летнего Виктора Пильганова, который 7 декабря на автомобиле Toyota Highlander стал виновником ДТП, в котором пострадала группа из девяти школьников и двух сопровождавших женщин, одна из которых впоследствии кончалась в больнице.
Виктор Пильганов — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который с 2009 до 2014 года работал начальником Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Горького в самом центре Нижнего Новгорода. Автомобиль Пильганова с номером А888АА выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander, которая от удара вылетела на тротуар, где организованной группой шли учащиеся девятого класса.
В сопровождении учителей они направлялись в находящийся неподалеку Театр юного зрителя (ТЮЗ), где шел спектакль «Горе от ума», передает RT.
В итоге пострадали девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети были доставлены в больницу. Троим из них была оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести.
Подростков сопровождали трое взрослых: два учителя и женщина — мать одного из школьников, именно она и умерла в больнице от полученных травм.
«Задержанный после аварии водитель, которого ранее лишали прав за езду в нетрезвом виде, отказался от медицинского освидетельствования. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения», — сообщает следствие.
По данным СМИ, уголовное дело ведется по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Также утром в субботу, 7 декабря, на севере Москвы автомобиль Mazda сбил трех пешеходов на Локомотивном проезде, а затем врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца.
В итоге погибли три пешехода. Водитель и пассажир иномарки с травмами были доставлены в больницу. Машину после удара сильно помяло, спасатели срезали крышу, чтобы вытащить людей.
Водитель Mazda находился за рулем в пьяном состоянии. По словам свидетелей происшествия, легковушка ехала на очень высокой скорости и не вписалась в поворот, после чего буквально вылетела на тротуар.
Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП. На кадрах видно, что белая машина влетает в стену станции, минуя нескольких стоящих рядом мужчин, сообщает телеканал «Звезда».
Двумя днями ранее житель Санкт-Петербурга за рулем Audi A7 стал виновником ДТП на Выборгском шоссе города, в результате которого пострадали 14 автомобилей. Водитель Audi A7, въехал сзади в Mercedes, после чего выехал на газон разделительной полосы, снес дорожный знак, светофор, а затем врезался в группу встречных машин.
Позднее стало известно, что водитель был пьян — это выяснилось после проведения соответствующей экспертизы.
«Водитель автомобиля Audi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 0,518 мг/л. Допустимо 0,16 мг/л», — сообщили в ГИБДД.
В полиции добавили, что мужчина привлекался к административной ответственности 105 раз. При этом 104 раза — за превышение скорости.
Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал, почему в России высокая смертность на дорогах.
По его словам, одной из главных причин высокой смертности на российских дорогах является недостаточное образование. Также он добавил, что необходимо тщательнее обеспечивать правопорядок, не водить в состоянии алкогольного опьянения и не смотреть в смартфон за рулем.
«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — заявил Тодт.
Также представитель ООН призвал законодательство в сфере дорожного движения. Толд считает, что необходимо проработать вопрос обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов и владельцев самокатов.
Кроме того, он сказал, что если сравнивать положение дел на дорогах в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, а если ориентироваться на Швецию — то не очень.
Газета.Ru: последние новости
Пригожин рассказал о ДТП с участием сына Валерии Пригожин рассказал о ДТП с участием сына Валерии Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала В Нижнем Новгороде машина влетела в группу школьников, учительница погибла В Нижнем Новгороде машина влетела в группу школьников, учительница погибла
Комментарии 165 
Теги:
ДТП , Видео , Статьи , Audi A7 , Audi , Toyota Highlander , Toyota , Mazda , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander , Жан Тодт , ООН , СКР , МВД , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой
Чем плохо гаражное хранение автомобиля зимой 1
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился 1
Сын Валерии попал в страшное ДТП
Сын Валерии попал в страшное ДТП 50
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет
Стало известно, зачем водители возят в салоне разбитый гаджет 5
Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом
Четыре человека стали жертвами ДТП под Оренбургом 1
Новости партнеров
Видео
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
01:19
Водитель разнес 13 авто во время тест-драйва
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение