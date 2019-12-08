Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала

В Нижнем Новгороде задержан 43-летний Виктор Пильганов — предполагаемый виновник ДТП, в ходе которого пострадали девять школьников и две сопровождавшие их женщины, одна из которых скончалась в больнице. Виктор Пильганов — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который с 2009 до 2014 года работал начальником Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области.

Следственный комитет по Нижегородской области задержал в качестве подозреваемого по уголовному делу 43-летнего Виктора Пильганова, который 7 декабря на автомобиле Toyota Highlander стал виновником ДТП, в котором пострадала группа из девяти школьников и двух сопровождавших женщин, одна из которых впоследствии кончалась в больнице.

Виктор Пильганов — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который с 2009 до 2014 года работал начальником Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на улице Горького в самом центре Нижнего Новгорода. Автомобиль Пильганова с номером А888АА выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander, которая от удара вылетела на тротуар, где организованной группой шли учащиеся девятого класса.

В сопровождении учителей они направлялись в находящийся неподалеку Театр юного зрителя (ТЮЗ), где шел спектакль «Горе от ума», передает RT.

В итоге пострадали девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети были доставлены в больницу. Троим из них была оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести.

Подростков сопровождали трое взрослых: два учителя и женщина — мать одного из школьников, именно она и умерла в больнице от полученных травм.

«Задержанный после аварии водитель, которого ранее лишали прав за езду в нетрезвом виде, отказался от медицинского освидетельствования. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения», — сообщает следствие.

По данным СМИ, уголовное дело ведется по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Также утром в субботу, 7 декабря, на севере Москвы автомобиль Mazda сбил трех пешеходов на Локомотивном проезде, а затем врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца.

В итоге погибли три пешехода. Водитель и пассажир иномарки с травмами были доставлены в больницу. Машину после удара сильно помяло, спасатели срезали крышу, чтобы вытащить людей.

Водитель Mazda находился за рулем в пьяном состоянии. По словам свидетелей происшествия, легковушка ехала на очень высокой скорости и не вписалась в поворот, после чего буквально вылетела на тротуар.

Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП. На кадрах видно, что белая машина влетает в стену станции, минуя нескольких стоящих рядом мужчин, сообщает телеканал «Звезда».

Двумя днями ранее житель Санкт-Петербурга за рулем Audi A7 стал виновником ДТП на Выборгском шоссе города, в результате которого пострадали 14 автомобилей. Водитель Audi A7, въехал сзади в Mercedes, после чего выехал на газон разделительной полосы, снес дорожный знак, светофор, а затем врезался в группу встречных машин.

Позднее стало известно, что водитель был пьян — это выяснилось после проведения соответствующей экспертизы.

«Водитель автомобиля Audi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 0,518 мг/л. Допустимо 0,16 мг/л», — сообщили в ГИБДД.

В полиции добавили, что мужчина привлекался к административной ответственности 105 раз. При этом 104 раза — за превышение скорости.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал, почему в России высокая смертность на дорогах.

По его словам, одной из главных причин высокой смертности на российских дорогах является недостаточное образование. Также он добавил, что необходимо тщательнее обеспечивать правопорядок, не водить в состоянии алкогольного опьянения и не смотреть в смартфон за рулем.

«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — заявил Тодт.

Также представитель ООН призвал законодательство в сфере дорожного движения. Толд считает, что необходимо проработать вопрос обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов и владельцев самокатов.

Кроме того, он сказал, что если сравнивать положение дел на дорогах в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, а если ориентироваться на Швецию — то не очень.