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Российский чиновник попытался спасти собаку и оказался в больнице 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Чиновник попытался спасти собаку и поплатился
Фото: Lenta.ru
Глава Бейского района республики Хакасии Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Чиновник ехал по трассе около города Саяногорска и увидел на проезжей части щенка. Он вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги, и оказался под колесами другого автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Инцидент произошел в ночь на 8 декабря на автодороге Саяногорск-Калы-Бея. Известно, что Стряпков передвигался на личном автомобиле, когда заметил на трассе собаку. Он остановился на обочине и вышел из машины. В этот момент его сбил другой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.
Установлено, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Чиновник госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу, у него диагностирована травма головы и сотрясение мозга. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Иннокентий Стряпков официально вступил в должность главы Бейского района в апреле 2019-го. На выборах он набрал более 60 процентов голосов. Согласно информации на личной странице чиновника во «ВКонтакте», ему 33 года.
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Теги:
ДТП , Бортжурнал
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