«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на скоростной трассе M-11 между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram. Согласно 78.ru, авария, в которой молодой человек получил травмы лица, произошла на подъезде к Петербургу, куда 21-летний Шульгин ехал с друзьями на машине. Отмечается, что его автомобиль занесло — и он врезался в отбойник.

Сам Шульгин подчеркнул, что в момент ДТП он спал и «не понял, что произошло».

«Ребята, все в порядке. Немножко сложно говорить — мне зашили губы. Никто сильно пострадал, все живы и здоровы. У девочки перелом руки. В общем, жесть, конечно, но никто не гнал. По трассе ехали достаточно тихо, с нормальной скоростью. Просто машину занесло — погодные условия. Я вообще в момент удара спал, немножко в шоке, конечно. Будьте осторожны», — заявил Шульгин в видеообращении.

Комментируя аварию с участием сына Валерии от брака с Александром Шульгиным , ее нынешний супруг Иосиф Пригожин признался, что узнал о случившемся из социальных сетей — и был очень разозлен решением юноши поехать на машине зимней ночью.

«Кроме злости, ничего нет. Просто возмущен, что он отправился на машине ночью зимой. Днем бы поехал, если бы мозги были на месте. Что поделать, дети — балбесы. Узнал обо всем из его Instagram. Какое-то безумие! Собрался сюрприз Валерии сделать, поехал вместе с новой девчонкой, мы ж даже не знакомы с ней, хотел нас в Петербурге встретить», — рассказал продюсер.

Он также сообщил, что скоро пострадавших должны доставить в Москву: «Как я понял, девочка была за рулем. Слава богу, что живые! Он сидел на заднем сидении — разбил губу. Они разбились где-то под Питером, в Тосно, скоро их должны доставить в Москву».

Вместе с тем Пригожин отметил, что из-за случившегося Валерия не будет пропускать воскресный концерт. «Валерия не отменяет концерта. Если бы знал, что он едет в Питер, то предотвратил бы поездку. Думаю, их просто занесло за трассе», — заключил продюссер.

Согласно Starhit, в автомобиле, попавшем в ДТП близ Санкт-Петербурга, находилась девушка по имени Лиана, которую СМИ называют «новой любовью» Шульгина. По информации прессы, до недавнего времени Арсений на протяжении нескольких лет встречался с моделью Анной Аверьяновой, более известной как Шеридан. Их роман якобы закрутился, когда сыну Валерии было всего 16 — и поначалу близкие Арсения со скепсисом относились к данным отношениям юноши, а тот, в свою очередь, даже уходил из дома и бросал учебу в музыкальном училище.

Как рассказывал Пригожин, он лично предлагал паре жить в их с Валерией доме, однако получил отказ.

«Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно. Да, Арсений в какой-то момент вернулся домой. Поцеловал дверь и снова ушел. Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — отмечал продюсер.

При этом сам супруг Валерии открыло признавался, что Анна ему «не нравится». «Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этого (примирения между Арсением и Валерией — „Газета.Ru“) изменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения», — подчеркивал он.

В то же время о выборе старшего сына Валерии — Артемия — Пригожин говорил одобрительно.

«С Темой совсем другая ситуация, — цитирует продюсера «Экспресс-Газета». — Он уже самостоятельный парень. Получил три диплома о высшем образовании. Устроился в Швейцарии на хорошую работу. И может сам нести ответственность за женщину, с которой живет. Наташу Коренную мы с Лерой знали еще со школы. Она нам всегда нравилась. Была скромной девочкой».

Сама Валерия рассказывала, что не смогла присутствовать на свадьбе Артемия, так как о бракосочетании узнала едва ли не в последний момент.