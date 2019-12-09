Пьяную женщину на горящем авто остановили на МКАД

Нетрезвая девушка ехала по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в горящем автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Там уточнили, что инцидент имел место на 33-м километре МКАДа, а информация о нетрезвом состоянии девушки — предварительная. В отношении девушки был составлен протокол об административном правонарушении.

Тем временем анонимный собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что горящий автомобиль был остановлен другими участниками дорожного движения — они прижали его к обочине. Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» подтвердили отсутствие пострадавших в результате инцидента и уточнили, что горящая машина была легковой, а инцидент произошел на МКАДе в районе Варшавского шоссе.

По словам очевидцев ЧП, которые приводит «Комсомольская правда», авто двигалось на большой скорости, девушки, управлявшая им, не реагировала на предупреждающие сигналы водителей, а покинуть машину сама после того как была прижата к обочине не смогла. Оттуда ее вытащили очевидцы. Они же потушили транспортное средство.