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Пьяную женщину на горящем авто остановили на МКАД 

Рамблер + ещё 15 29 минут назад
Нетрезвая девушка ехала по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в горящем автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Там уточнили, что инцидент имел место на 33-м километре МКАДа, а информация о нетрезвом состоянии девушки — предварительная. В отношении девушки был составлен протокол об административном правонарушении.
Тем временем анонимный собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что горящий автомобиль был остановлен другими участниками дорожного движения — они прижали его к обочине. Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» подтвердили отсутствие пострадавших в результате инцидента и уточнили, что горящая машина была легковой, а инцидент произошел на МКАДе в районе Варшавского шоссе.
По словам очевидцев ЧП, которые приводит «Комсомольская правда», авто двигалось на большой скорости, девушки, управлявшая им, не реагировала на предупреждающие сигналы водителей, а покинуть машину сама после того как была прижата к обочине не смогла. Оттуда ее вытащили очевидцы. Они же потушили транспортное средство.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
ДТП , Видео , ГИБДД , МВД , АГН "Москва" , Комсомольская правда
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