Водитель «Газели» въехал в автобус в Петербурге и сбежал

Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге

Пять человек пострадали в воскресенье вечером в ДТП с автобусом в Петербурге, водитель врезавшейся в него "Газели" сбежал, сообщает региональное УГИБДД

По предварительной информации, ДТП произошло в воскресенье около 22.35 мск в Кировском районе города на дороге на Турухтанные острова.

"Водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом ПАЗ (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него совершил наезд автомобиль "Газель". В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, все в легкой степени вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель "Газели" с места ДТП скрылся. По факту ДТП проводится проверка.