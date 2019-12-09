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ДТП

Водитель «Газели» сбежал после ДТП с автобусом в Петербурге 

РИА Новости + ещё 4 41 минуту назад
Водитель «Газели» въехал в автобус в Петербурге и сбежал
Фото: РИА Новости
Пять человек пострадали в воскресенье вечером в ДТП с автобусом в Петербурге, водитель врезавшейся в него "Газели" сбежал, сообщает региональное УГИБДД.
По предварительной информации, ДТП произошло в воскресенье около 22.35 мск в Кировском районе города на дороге на Турухтанные острова.
"Водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом ПАЗ (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него совершил наезд автомобиль "Газель". В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, все в легкой степени вреда здоровью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель "Газели" с места ДТП скрылся. По факту ДТП проводится проверка.
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Теги:
ДТП , ГИБДД
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