«Механика» поставила юных угонщиков в тупик

Механическая коробка стала препятствием для юных угонщиков

Пара тинейджеров пыталась совершить ограбление в Торонто: нападение произошло на парковке кампуса университета Йорка. Как сообщает местный телеканал CP24, грабители "засекли" потенциальную жертву, какое-то время следили, а потом, улучив удобный момент, приставили к голове мужчины пистолет.

Отобрав у него телефон, все наличные и ключи от автомобиля, грабители ретировались к машине, чтобы на ней и скрыться с места ограбления. Но тут их поджидал неприятный сюрприз: автомобиль, марка которого не называется, оказался оснащенным механической коробкой передач.

Выяснилось, что ни один из преступников не умеет обращаться с таким типом трансмиссии, поэтому автомобиль им пришлось покинуть и скрываться на своих двоих. В тот день тинейджерам это удалось, но полиция отыскала их позже: оказалось, что на счету парочки далеко не одно ограбление.

Следствие пока ведется, но неудачники уже стали, как сообщается, объектом множественных насмешек как в соцсетях, так и в местной прессе.