«Механика» поставила юных угонщиков в тупик

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Механическая коробка стала препятствием для юных угонщиков 

Автовести 54 минуты назад
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Фото: Автовести
Пара тинейджеров пыталась совершить ограбление в Торонто: нападение произошло на парковке кампуса университета Йорка. Как сообщает местный телеканал CP24, грабители "засекли" потенциальную жертву, какое-то время следили, а потом, улучив удобный момент, приставили к голове мужчины пистолет.
Отобрав у него телефон, все наличные и ключи от автомобиля, грабители ретировались к машине, чтобы на ней и скрыться с места ограбления. Но тут их поджидал неприятный сюрприз: автомобиль, марка которого не называется, оказался оснащенным механической коробкой передач.
Выяснилось, что ни один из преступников не умеет обращаться с таким типом трансмиссии, поэтому автомобиль им пришлось покинуть и скрываться на своих двоих. В тот день тинейджерам это удалось, но полиция отыскала их позже: оказалось, что на счету парочки далеко не одно ограбление.
Следствие пока ведется, но неудачники уже стали, как сообщается, объектом множественных насмешек как в соцсетях, так и в местной прессе.
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Теги:
ДТП , Бортжурнал
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