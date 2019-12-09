Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России упростят продажу автомобилей
В России упростят продажу автомобилей
Автоновости
"Могу себе позволить": инспектор заменил "незамерзайку" дорогим виски
"Могу себе позволить": инспектор заменил "незамерзайку" дорогим виски
Автоновости
Названы лучшие автомобили в Японии
Названы лучшие автомобили в Японии
Бортжурнал
Lada Vesta с вариатором: сомнительный вариант?
Lada Vesta с вариатором: сомнительный вариант?
Бортжурнал

«В момент аварии тупо спал» 

Рамблер 33 минуты назад
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram. В результате аварии, в которую попал Шульгин, получили травмы все, кто находился в машине, а сам автомобиль — «под списание».
Свой пост сын певицы сопроводил снимками из больницы, а также фотографиями автомобиля, у которого смят весь перед.
«В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло. Итог. Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно). Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. Саня — ушиб рёбер от ремня безопасности. Артём — кровоподтёки на руках», — рассказал Шульгин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Сначала в СМИ появилась информация, что Шульгин разбил свой «Ягуар». Затем оказалось, что влетевшим в отбойник автомобилем был «Мерседес», которым управляла 21-летняя девушка.
В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Арсению Шульгину выздоровления и призвали его быть осторожнее.
Видео дня. Как подготовить машину к зиме
Комментарии 11 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
ДТП , Фото , Jaguar , Mercedes-Benz , Арсений Шульгин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России упростят продажу автомобилей
В России упростят продажу автомобилей
«Могу себе позволить»: инспектор заменил «незамерзайку» дорогим виски
«Могу себе позволить»: инспектор заменил «незамерзайку» дорогим виски
Названы лучшие автомобили в Японии
Названы лучшие автомобили в Японии
Lada Vesta с вариатором: сомнительный вариант?
Lada Vesta с вариатором: сомнительный вариант?
«Механика» поставила юных угонщиков в тупик
«Механика» поставила юных угонщиков в тупик
Видео
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
00:42
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
ДТП Статьи
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
00:09
В Сети показали самую медленную полицейскую «погоню»
Автоновости
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
04:31
Трагедия в Москве: автомобиль врезался в МЦК
ДТП
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение