«В момент аварии тупо спал»

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram. В результате аварии, в которую попал Шульгин, получили травмы все, кто находился в машине, а сам автомобиль — «под списание».

Свой пост сын певицы сопроводил снимками из больницы, а также фотографиями автомобиля, у которого смят весь перед.

«В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло. Итог. Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно). Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. Саня — ушиб рёбер от ремня безопасности. Артём — кровоподтёки на руках», — рассказал Шульгин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сначала в СМИ появилась информация, что Шульгин разбил свой « Ягуар ». Затем оказалось, что влетевшим в отбойник автомобилем был « Мерседес », которым управляла 21-летняя девушка.

В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Арсению Шульгину выздоровления и призвали его быть осторожнее.