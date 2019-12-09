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ДТП

«Пьяный маньяк» угнал автобус и крушил легковушки 

Рамблер 55 минут назад
«Пьяный маньяк» угнал автобус и крушил легковушки
Фото: Solarpix
В испанском курортном городе Бенидорм британский турист угнал междугородний автобус и устроил масштабное ДТП. Об этом сообщает The Sun.
По предварительным данным, британец похитил ключи от автобуса, отправился в полуторакилометровое путешествие и протаранил сразу несколько мопедов и легковушек на парковке.
Среди получивших повреждения машин оказался полицейский автомобиль, также британец сбил несколько железных парковочных столбиков.
Точное количество поврежденных автомобилей пока не разглашается. Угонщика задержали полицейские, скоро он предстанет перед судом. По предварительным данным, в момент совершения преступлений он был пьян.
Как сообщал «Рамблер», ранее житель Гусь-Хрустального угнал автобус, чтобы доехать до магазина. 23-летний нетрезвый молодой человек увидел припаркованный автобус, дождался, когда водитель уйдет, сел в транспортное средство и уехал. По пути автобус сломался, угонщик оставил его и сбежал. Позже его задержали, он объяснил угон необходимостью посетить магазин.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
ДТП
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