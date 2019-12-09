Восемь человек погибли в ДТП в Москве за неделю

В Москве со 2 по 8 декабря в ДТП погибли восемь человек, еще 178 пострадали, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции

«За прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2019 года, на территории Москвы произошло 153 ДТП, в которых восемь человек погибли, 178 получили ранения», — говорится в сообщении.

За неделю машины 91 раз наезжали на пешеходов, пять раз на препятствия, 47 раз сталкивались друг с другом.

Вечером 5 декабря легковой автомобиль во время движения по улице вблизи 16-го и 20-го микрорайонов Зеленограда совершил наезд на пешеходном переходе на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения. Женщина и старшая девочка погибли. А 7 декабря пьяный водитель сбил трех человек у станции МЦК «Окружная».