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ДТП

В России водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб
Фото: РИА Новости
В Нытвенском районе Пермского края легковой автомобиль наехал на пешеходов. Трое человек, включая водителя, погибли, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла 9 декабря в 22:20 (20:20 мск) на 421-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Установлено, что водитель Lada Vesta наехал на двух пешеходов, все трое получили смертельные травмы. Пассажирка Lada пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.
Отмечается, что в момент аварии пешеходы стояли на обочине в темноте без светоотражающих элементов. По факту аварии проводится проверка.
Ранее в Самаре водитель Toyota Camry на большой скорости вылетел на обочину и врезался в световую опору, а затем — в дерево. По словам очевидцев, от удара пассажирке оторвало голову. Находившегося в машине мужчину госпитализировали с травмами.
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Теги:
ДТП , Lada Vesta , Lada , Toyota , Toyota Camry
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