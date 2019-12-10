В России водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб

В Нытвенском районе Пермского края легковой автомобиль наехал на пешеходов. Трое человек, включая водителя, погибли, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 9 декабря в 22:20 (20:20 мск) на 421-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Установлено, что водитель Lada Vesta наехал на двух пешеходов, все трое получили смертельные травмы. Пассажирка Lada пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что в момент аварии пешеходы стояли на обочине в темноте без светоотражающих элементов. По факту аварии проводится проверка.