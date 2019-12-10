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Бортжурнал

Груды искореженного железа: 50 машин столкнулись на трассе в США 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Груды искореженного железа: 50 машин столкнулись на трассе
Фото: muscatineiawx, Facebook
Из-за сильнейшего снегопада водители фур и легковых машин не справлялись с управлением.
Авария с участием сразу 50 транспортных средств произошла на одной из дорог штата Айова.
На кадрах видно, что водители не справляются с управлением из-за сильнейшего снегопада. Легковые автомобили, фуры заносит и они скользят, как по льду, останавливаясь за счет столкновения друг с другом.
Сообщается, что один человек пострадал в результате аварии.
В результате массового ДТП образовалась огромная пробка. На данный момент движение восстановлено.
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Теги:
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