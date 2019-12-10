Груды искореженного железа: 50 машин столкнулись на трассе в США

Из-за сильнейшего снегопада водители фур и легковых машин не справлялись с управлением.

Авария с участием сразу 50 транспортных средств произошла на одной из дорог штата Айова.

На кадрах видно, что водители не справляются с управлением из-за сильнейшего снегопада. Легковые автомобили, фуры заносит и они скользят, как по льду, останавливаясь за счет столкновения друг с другом.

Сообщается, что один человек пострадал в результате аварии.

В результате массового ДТП образовалась огромная пробка. На данный момент движение восстановлено.