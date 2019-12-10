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Сбивший школьника в Омске полицейский признал вину и предложил деньги его семье 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Сбивший школьника в Омске полицейский признал вину и предложил деньги его семье
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сотрудник полиции, сбивший 15-летнего школьника на LADA Priora в Омске, признал вину и предложил материальную помощь матери подростка.
«Он сказал, что виновен и готов помочь материально. Предложил встретиться и все обговорить. Говорит, вчера не мог позвонить, поскольку был в шоке и расстройстве. Спрашивал про состояние сына, говорит, не понимает, как все произошло, забылся, что-то такое», — рассказала мать пострадавшего, уточнив, что разговора о том, чтобы забрать заявление, не было, передает местный портал om1.ru.
Женщина также отметила, что воспитывает сына одна. «У меня вообще никого нету, ни бабушек, ни дедушек, я даже не знаю, кто за ним будет ухаживать. Если будет операция, надо два-три месяца с ним сидеть на домашнем обучении. Столько расходов будет, а у меня зарплата — 15 тысяч, половина уходит на жилье», — сообщила она.
ДТП с участием полицейского и подростка произошло на прошлой неделе. У пострадавшего диагностирован перелом и закрытая черепно-мозговая травма, решается вопрос об операции.
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Теги:
ДТП , Lada , Lada Priora , Om1.ru
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