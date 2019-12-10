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Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя 

Рамблер 30 минут назад
В Марий Эл полицейский, пытаясь остановить правонарушителя, на ходу запрыгнул в его автомобиль. Инцидент попал на камеру видеорегистратора, установленную в салоне патрульной машины. На кадрах видно, как сотрудник патрульно-постовой службы подходит к притормозившего у обочины авто Lada, но водитель вдруг резко трогается с места. Однако нерастерявшийся автоинспектор успевает догнать машину и открыть переднюю дверь, а затем на ходу запрыгивает в салон. Благодаря действиям полицейского нарушитель был задержан. По некоторым сведениям, им оказался 16-летний подросток, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
ДТП , Автоновости , Видео , Lada
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