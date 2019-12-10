Месяц смертей на дорогах: стала ли ситуация с ДТП лучше

За 2019 год в авариях на территории России погибло более 13 тыс. человек, а пострадало порядка 100 тысяч человек. Пик аварий пришёлся, как ни странно на август. В связи с громкими авариями последних дней NEWS.ru решил проанализировать статистику ДТП за 2019 год по России, чтобы выяснить, ухудшилась ли ситуация и чего ждать в будущем.

В городе Борисоглебске Воронежской области маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок. За последние несколько дней в России произошли сразу несколько громких дорожно-транспортных происшествий, с большим числом жертв. Так, 10 декабря на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Обстоятельства аварии уточняются. Это ДТП было не единственным, привлекшим внимание СМИ.

«Только разбил губу»

8 декабря стало известно об аварии на платной трассе М-11 с участием 21-летнего сына певицы Валерии Арсения Шульгина . Артистка рассказала, что накануне происшествия сын поделился с ней планами поехать в Санкт-Петербург. Об аварии Валерия узнала из социальных сетей. За рулем Jaguar Шульгина сидела девушка, которую доставили в больницу. Сын певицы рассказал ей, что сам он «только разбил губу».

На следующий день после аварии с сыном Валерии, на МКАД произошло столкновение шести машин: на 85 км внешней стороны трассы произошло сразу 3 аварии. Чтобы восстановить движение автомобили попавшие в ДТП пришлось убирать с дороги. А сама пробка длилась более 3 часов.

В тот же день в Кировском районе Санкт-Петербурга «Газель» въехала в автобус, в результате чего пострадали пять человек. Сообщалось, что после аварии водитель маршрутки сбежал с места происшествия.

А 6 декабря на 35 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск 32-летний водитель не справился с управлением своей Kia Ceed и на полосе встречного движения столкнулся с Mitsubishi Outlander, за рулём которого находился 52-летний мужчина. Виновник аварии был госпитализирован в областную больницу Южноуральска. Травмы также получили пассажиры Mitsubishi. Одной из пострадавших была пенсионерка 72 лет. Женщина скончалась в больнице.

Согласно сайту ГИБДД, за октябрь 2019 года (последний доступный для анализа период), число регионов, где уменьшилось число ДТП значительно преобладает над теми, где их число увеличилось. Без изменений ситуация осталась в Псковской, Костромской, Магаданской области, Еврейском автономном округе и в ХМАО.

stat.gibdd.ru

По словам заместителя главы ГИБДД Олега Понарьина, число аварий, погибших и пострадавших в них возросло с начала года в 35 субъектах России. С семи до десяти возросло число регионов, не достигших целевых показателей по смертности в ДТП. Статистику увеличили несколько регионов Сибири, Поволжья и Северного Кавказа.

При этом, по словам Понарьина, в целом за последние десять лет ДТП становится с каждым годом меньше. В 2019 году число жертв аварий сократилось на 9% по сравнению с прошлогодним показателем, а число аварий уменьшилось на 2,5%. Если говорить о столице России, то там самым аварийным стало Выхино-Жулебино. За девять месяцев этого года в этом районе произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь человек, а пострадало 144. Это на 17,6% превышает показатель 2018 года. В тройку самых аварийный районов также вошли Марьино и Люблино.

Таким образом, несмотря на громкие ДТП последнего времени, число аварий, если верить официальной статистике, в России уменьшается. По мнению члена комитета Защиты прав автомобилистов Александра Холодова, улучшение статистики произошло после 2006 года, когда проблемой высокой смертности на дорогах занялись всерьез.