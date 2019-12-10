Месяц смертей на дорогах: стала ли ситуация с ДТП лучше 

За 2019 год в авариях на территории России погибло более 13 тыс. человек, а пострадало порядка 100 тысяч человек. Пик аварий пришёлся, как ни странно на август. В связи с громкими авариями последних дней NEWS.ru решил проанализировать статистику ДТП за 2019 год по России, чтобы выяснить, ухудшилась ли ситуация и чего ждать в будущем.
В городе Борисоглебске Воронежской области маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок. За последние несколько дней в России произошли сразу несколько громких дорожно-транспортных происшествий, с большим числом жертв. Так, 10 декабря на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Обстоятельства аварии уточняются. Это ДТП было не единственным, привлекшим внимание СМИ.
«Только разбил губу»
8 декабря стало известно об аварии на платной трассе М-11 с участием 21-летнего сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Артистка рассказала, что накануне происшествия сын поделился с ней планами поехать в Санкт-Петербург. Об аварии Валерия узнала из социальных сетей. За рулем Jaguar Шульгина сидела девушка, которую доставили в больницу. Сын певицы рассказал ей, что сам он «только разбил губу».
На следующий день после аварии с сыном Валерии, на МКАД произошло столкновение шести машин: на 85 км внешней стороны трассы произошло сразу 3 аварии. Чтобы восстановить движение автомобили попавшие в ДТП пришлось убирать с дороги. А сама пробка длилась более 3 часов.
В тот же день в Кировском районе Санкт-Петербурга «Газель» въехала в автобус, в результате чего пострадали пять человек. Сообщалось, что после аварии водитель маршрутки сбежал с места происшествия.
А 6 декабря на 35 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск 32-летний водитель не справился с управлением своей Kia Ceed и на полосе встречного движения столкнулся с Mitsubishi Outlander, за рулём которого находился 52-летний мужчина. Виновник аварии был госпитализирован в областную больницу Южноуральска. Травмы также получили пассажиры Mitsubishi. Одной из пострадавших была пенсионерка 72 лет. Женщина скончалась в больнице.
Согласно сайту ГИБДД, за октябрь 2019 года (последний доступный для анализа период), число регионов, где уменьшилось число ДТП значительно преобладает над теми, где их число увеличилось. Без изменений ситуация осталась в Псковской, Костромской, Магаданской области, Еврейском автономном округе и в ХМАО.
stat.gibdd.ru
По словам заместителя главы ГИБДД Олега Понарьина, число аварий, погибших и пострадавших в них возросло с начала года в 35 субъектах России. С семи до десяти возросло число регионов, не достигших целевых показателей по смертности в ДТП. Статистику увеличили несколько регионов Сибири, Поволжья и Северного Кавказа.
При этом, по словам Понарьина, в целом за последние десять лет ДТП становится с каждым годом меньше. В 2019 году число жертв аварий сократилось на 9% по сравнению с прошлогодним показателем, а число аварий уменьшилось на 2,5%. Если говорить о столице России, то там самым аварийным стало Выхино-Жулебино. За девять месяцев этого года в этом районе произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь человек, а пострадало 144. Это на 17,6% превышает показатель 2018 года. В тройку самых аварийный районов также вошли Марьино и Люблино.
Таким образом, несмотря на громкие ДТП последнего времени, число аварий, если верить официальной статистике, в России уменьшается. По мнению члена комитета Защиты прав автомобилистов Александра Холодова, улучшение статистики произошло после 2006 года, когда проблемой высокой смертности на дорогах занялись всерьез.
Александр Холодов, член комитета Защиты прав автомобилистов:
В основном рывок был достигнут за счет увеличения штрафов. Была и федеральная целевая программа, действие которой заканчивается в следующем году. Ее второй этап 2012-2020 годы был не так сильно профинансирован и поэтому можно наблюдать некое замедление положительной динамики. Думаю, что после 2020 года будет какая-то новая программа, но пока неясно, что в нее заложат и сколько под нее дадут денег. От этого будет зависеть как будет развиваться на дорогах ситуация в будущем.