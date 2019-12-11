Десятки машин: Снег вызвал массовое ДТП в РФ

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Около 20 машин столкнулись на полуострове Де-Фриз во Владивостоке из-за снегопада 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
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Фото: ТАСС
ДТП с участием почти двух десятков автомобилей произошли на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке. Об этом сообщают многочисленные очевидцы в местных социальных сетях и мессенжерах, а также подтверждает источник в ГИБДД региона.
Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом. Трасса в сторону Владивостока полностью перекрыта для движения. Информацию о массовом ДТП подтвердил ТАСС источник в ГИБДД региона, количество поврежденных машин уточняется.
По данным Приморского гидрометцентра, в среду в крае погоду определяют фронтальные разделы циклона. В регионе ожидаются осадки, местами сильные, на побережье — снег с дождем, температура воздуха днем от минус 3 до плюс 2 градусов, на севере до минус 7 градусов. Во Владивостоке также ожидается снегопад, наибольшей интенсивности он достигнет с 16:00 до 20:00 (с 9:00 до 13:00 мск). Ориентировочно высота снежного покрова составит 5-7 см, вечером возможна метель.
Сейчас в город запрещен въезд для большегрузного транспорта, закрыт спуск-подъем по самой крутой улице Владивостока — Шефнера.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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