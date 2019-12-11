Из-за ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл под Владивостоком было полностью парализовано движение, столкнулись, по разным данным от 18 до 50 машин. Об этом сообщает издание Primamedia.
По предварительным данным, одновременно произошло более 13 ДТП. Очевидцы сообщают, что участниками аварий стали свыше 50 автомобилей, отметило издание.
Информацию о массовом ДТП подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. При этом агентство отмечает, что столкнулись около 18 автомобилей. РИА Новости сообщает, что в аварии пострадали 48 машин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Калуге на пересечении улиц Марата и Достоевского произошла авария с участием 12 автомобилей. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, сначала столкнулись автомобили «Мерседес» и «Тойота». Они продолжили движение по инерции и наехали на 10 припаркованных машин.