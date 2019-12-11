Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
ДТП
ЗИЛ продолжает выпускать машины
ЗИЛ продолжает выпускать машины
Автоновости
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
ДТП
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
ДТП

Столкновение более 40 машин во Владивостоке сняли на видео 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Из-за ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл под Владивостоком было полностью парализовано движение, столкнулись, по разным данным от 18 до 50 машин. Об этом сообщает издание Primamedia.
По предварительным данным, одновременно произошло более 13 ДТП. Очевидцы сообщают, что участниками аварий стали свыше 50 автомобилей, отметило издание.
Информацию о массовом ДТП подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. При этом агентство отмечает, что столкнулись около 18 автомобилей. РИА Новости сообщает, что в аварии пострадали 48 машин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Калуге на пересечении улиц Марата и Достоевского произошла авария с участием 12 автомобилей. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, сначала столкнулись автомобили «Мерседес» и «Тойота». Они продолжили движение по инерции и наехали на 10 припаркованных машин.
Комментарии 1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
ДТП , Видео , Toyota , Mercedes-Benz , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших 6
ЗИЛ продолжает выпускать машины
ЗИЛ продолжает выпускать машины 4
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
Зачем платить за опции, которые бесят водителя?
Зачем платить за опции, которые бесят водителя?
Видео
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
00:13
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
00:42
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
ДТП Статьи
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение