Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ

Рухнувшая часть моста на трассе М7 чуть не раздавила автомобиль: видео

Инцидент произошел по дороге на Южный объезд Владимира в районе Колокши.

Автомобилист под Владимиром чудом не попал под рухнувшую часть моста под Владимиром на федеральной трассе М7. Водитель проезжал под путепроводом на Южном объезде города, когда от конструкции неожиданно упал кусок обшивки.

За секунды до обрушения моста под ним проехал грузовик, а автомобиль, камера которого зафиксировала инцидент, чудом успел увернуться от падающей детали.

Как отмечает издание «Зебра», состояние данного путепровода далеко не идеальное, как и качество асфальта на двухполосном отрезке Южного объезда.