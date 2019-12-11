Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
ЗИЛ продолжает выпускать машины
ЗИЛ продолжает выпускать машины
Автоновости
Десятки машин: Снег вызвал массовое ДТП в РФ
Десятки машин: Снег вызвал массовое ДТП в РФ
ДТП
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
ДТП
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
ДТП

В ДТП в Приморье столкнулись 18 автомобилей 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
В ДТП в Приморье столкнулись 18 автомобилей
Фото: РИА Новости
В Надеждинском районе Приморского края столкнулись 18 автомобилей, пострадали четыре человека.
«В 03:30 мск на 10-м километре автодороги Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл произошли три ДТП в попутном направлении с участием 18 легковых автомобилей», — приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что движение автотранспорта осуществлялось по объездной дороге.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 32 человека и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.
Видео дня. Илон Маск прокатился на Cybertruck по Лос-Анджелесу
RT на русском: последние новости
В Крыму погибла глава Черноморского района В Крыму погибла глава Черноморского района Сын Валерии попал в ДТП Сын Валерии попал в ДТП У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за нарушение скорости У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за нарушение скорости 
Теги:
ДТП , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЗИЛ продолжает выпускать машины
ЗИЛ продолжает выпускать машины 2
Десятки машин: Снег вызвал массовое ДТП в РФ
Десятки машин: Снег вызвал массовое ДТП в РФ 1
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
Рухнувшая часть моста чуть не раздавила авто в РФ
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
ЧП под Калиниградом: Рейсовый автобус попал в ДТП
Месяц смертей на дорогах: стала ли ситуация с ДТП лучше
Месяц смертей на дорогах: стала ли ситуация с ДТП лучше
Видео
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
00:13
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
00:42
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
ДТП Статьи
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
00:15
Столкновение 13 машин в Петербурге попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение