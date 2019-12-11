Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму 

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Рамблер 19 минут назад
В Феодосии полицейские устроили погоню со стрельбой в попытке остановить «Газель», за рулем которой находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проехал на красный свет светофора и на требования сотрудников ДПС остановиться никак не реагировал. Правоохранителям ничего не оставалось, кроме как пуститься в погоню за нарушителем. Однако и это не испугало отчаянного «гонщика», который пытался уйти от преследования. Тогда стражи порядка открыли огонь по колесам автомобиля. Машина перевернулась и врезалась в бетонное ограждение, а горе-водителя извлекали из салона спасатели.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
ДТП , Видео , ГИБДД
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