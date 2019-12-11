Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком

Очевидцы массовой аварии под Владивостоком публикуют видео с места происшествия. В среду утром из-за обильного снегопада, обрушившегося на Приморье, и сильного гололеда 50 автомобилей попали ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз. По последним сведениям, двенадцать человек получили травмы, двое из них отправлены в больницу. Из-за непогоды, который принес циклон со стороны Японского моря, в регионе ожидаются дожди и сильный ветер. Задерживаются вылеты из Международного аэропорта Владивостока.