Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Продажи премиальных автомобилей выросли
Продажи премиальных автомобилей выросли
Автоновости
Штрафы за превышение "средней скорости" отменят
Штрафы за превышение "средней скорости" отменят
Автоновости
Следующая Toyota Aygo станет электрической
Следующая Toyota Aygo станет электрической
Автоновости
МАЗ повредил восемь автомобилей в Одинцове
МАЗ повредил восемь автомобилей в Одинцове
ДТП

В Коми вынесли приговор по делу о ДТП с двумя погибшими 

RT на русском 7 часов назад
В Коми вынесли приговор по делу о ДТП
Фото: РИА Новости
Ижемский районный суд вынес приговор по делу о ДТП с двумя погибшими, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Коми.
Обвиняемый водитель получил 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении. В счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевшей взыскано 2 млн рублей, а также более 700 тыс. рублей, затраченных на лечение пострадавших.
ДТП произошло в феврале на трассе Ираель — Ижма. 64-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Rio. Погиб 35-летний сотрудник уголовного розыска УМВД Сыктывкара и его пятилетняя дочь. Жена и 10-летний сын получили тяжёлые травмы. Также пострадала пассажирка Hyundai.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю с нетрезвым водителем.
Видео дня. Как нас обманывают на заправках
RT на русском: последние новости
Сын Валерии попал в ДТП Сын Валерии попал в ДТП В Крыму погибла глава Черноморского района В Крыму погибла глава Черноморского района После въезда автомобиля в вестибюль МЦК погибли два человека После въезда автомобиля в вестибюль МЦК погибли два человека 
Теги:
ДТП , Hyundai , Kia , Kia Rio , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продажи премиальных автомобилей выросли
Продажи премиальных автомобилей выросли
Штрафы за превышение «средней скорости» отменят
Штрафы за превышение «средней скорости» отменят
Следующая Toyota Aygo станет электрической
Следующая Toyota Aygo станет электрической
МАЗ повредил восемь автомобилей в Одинцове
МАЗ повредил восемь автомобилей в Одинцове
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших
Трагедия под Владивостоком: 12 пострадавших 108
Видео
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
01:57
Опубликовано видео «безумной» погони в Крыму
ДТП
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
00:33
Опубликовано видео массовой аварии под Владивостоком
ДТП
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
00:54
Появилось видео, как полицейский запрыгнул в авто нарушителя
ДТП Автоновости
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
00:46
Появилось видео, как полицейский заливает виски в авто
Автоновости
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
00:13
Появилось видео, как тысячи гусей переходят дорогу
Автоновости
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
00:43
Появилось видео наезда маршрутки на людей в Челябинске
ДТП
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
01:03
Смертельное ДТП со школьниками: задержан сын генерала
ДТП Статьи
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
00:12
ДТП с тремя погибшими в Москве попало на видео
ДТП
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
00:24
Раскрыты подробности страшного ДТП со школьниками
ДТП
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
00:42
«Разбились где-то под Питером»: что случилось с сыном Валерии
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение