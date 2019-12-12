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Россиянам сообщили, как снизить стоимость отечественных авто 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Россиянам сообщили, как снизить стоимость авто
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты «Группы ГАЗ» сообщили, как можно снизить стоимость отечественного автомобиля. По их словам, это произойдет, если включить задачи по локализации автомобильных компонентов в национальные проекты. Данную инициативу поддержали в корпорации «АвтоВАЗ», передает «Известия».
Как отметили эксперты, локализация комплектующих даст шанс уменьшить себестоимость машины, а также увеличит ее конкурентоспособность на международном рынке. По их словам, сейчас в России нет производства деталей и компонентов, которые обеспечивают движение машин.
Как передает «Федеральное агентство новостей», по данным НАПАК, с помощью этого способа стоимость автокомпонентов получится сократить почти на 10-15%, а готового авто — на 10%.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее специалисты сообщили, что в России снизилась стоимость автомобилей с пробегом. Цена упала на 1,1%.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Группа ГАЗ , Автоваз , газета "Известия" , ФедералПресс
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