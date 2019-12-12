Россиянам сообщили, как снизить стоимость авто

Россиянам сообщили, как снизить стоимость отечественных авто

Специалисты « Группы ГАЗ » сообщили, как можно снизить стоимость отечественного автомобиля. По их словам, это произойдет, если включить задачи по локализации автомобильных компонентов в национальные проекты. Данную инициативу поддержали в корпорации «АвтоВАЗ» , передает «Известия».

Как отметили эксперты, локализация комплектующих даст шанс уменьшить себестоимость машины, а также увеличит ее конкурентоспособность на международном рынке. По их словам, сейчас в России нет производства деталей и компонентов, которые обеспечивают движение машин.

Как передает «Федеральное агентство новостей», по данным НАПАК, с помощью этого способа стоимость автокомпонентов получится сократить почти на 10-15%, а готового авто — на 10%.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее специалисты сообщили, что в России снизилась стоимость автомобилей с пробегом. Цена упала на 1,1%.