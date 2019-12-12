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«Таких аварий не бывает». Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год 

РИА Новости 1 час назад
«Проще дело закрыть»: в смертельном ДТП нет виновного
Фото: © МЧС России
Полтора года назад в ДТП погиб 72-летний Сергей Сонин — на 81-м километре МКАД в его Hyundai Solaris врезался сзади Citroen, за рулем которого находился известный пианист Василий Щербаков. Полиция приступила к расследованию, однако через год уголовное дело закрыли. Следователи пришли к выводу: в столкновении никто не виноват. Семья погибшего с этим не согласилась и обратилась в прокуратуру.

ПДД не нарушал

Москвич Сергей Сонин 20 июня 2018-го уехал днем по делам и перестал выходить на связь.
"В отчаянии мы обзванивали морги и больницы, но безрезультатно, — рассказывает родственница погибшего Полина Сонина. — Как потом выяснилось, при госпитализации в фамилии сделали ошибку, записали как Шонина, поэтому все так затянулось".
Нашли его спустя почти двое суток в больнице на северо-востоке Москвы. Пострадавшего доставили туда вертолетом с МКАД. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и серьезное повреждение грудной клетки. Сын сразу поехал к отцу, но, когда добрался до больницы, врачи сообщили, что пациент скончался.
Родственники стали выяснять подробности аварии. По данным ГИБДД, ДТП произошло около полудня. На 81-м километре МКАД Citroen протаранил сзади Hyundai Solaris Сергея Сонина. За рулем Citroen был известный российский пианист Василий Щербаков, внучатый племянник композитора Дмитрия Кабалевского.
В полиции он сообщил, что правила дорожного движения не нарушал. Перед аварией ехал во второй полосе со скоростью не больше ста километров в час, перед ним примерно с такой же скоростью — Mitsubishi. Внезапно этот автомобиль резко ушел влево, а Щербаков увидел неподвижный Hyundai Solaris. Резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.
Полиция приступила к расследованию. По статье 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" полагается тюремный срок — до пяти лет.
По словам семьи погибшего, Щербакова не задержали, никаких обвинений не предъявили. А спустя несколько месяцев дело вообще закрыли — следователи сочли, что в случившемся никто не виноват. Ссылаясь на решение полиции, страховая компания отказалась выплачивать компенсацию.

Неоднозначная экспертиза

Как сообщают родственники Сонина, уголовное дело закрыли после заключения эксперта, анализировавшего запись с видеорегистратора из машины Щербакова. Его выводы вызвали у них большие сомнения.
"Он утверждает, что, во-первых, не может однозначно сказать, оригинальное это видео или монтаж, — объясняет РИА Новости адвокат семьи погибшего Тимур Матвеев. — Во-вторых, он не сумел установить скорость Citroen, а это главный вопрос. Следовало назначить другую экспертизу, техническую, но этого почему-то не сделали".
В документе (копия есть в распоряжении редакции) эксперт отвечает на три вопроса: с какой скоростью двигался Citroen, была ли у водителя техническая возможность избежать столкновения и соответствуют ли его действия ПДД. На первый вопрос специалист ответить не смог, поэтому за основу расчетов взял предполагающиеся 100 километров час. И сделал вывод: избежать столкновения не было возможности.
При этом, отмечает Матвеев, непонятно, соблюдал ли водитель Citroen дистанцию до идущего впереди автомобиля.
"Мы до сих пор не знаем полной картины произошедшего. В одних документах указывали, что Hyundai Solaris двигался, в других — стоял, — говорит Полина. — А удар был такой силы, что задняя часть машины оказалась в салоне. Не представляю, с какой скоростью нужно было для этого ехать".
Сейчас в документах и выводах экспертов разбирается прокуратура — недавно Сонины обратились туда с жалобой на прекращение дела. Они добиваются суда.
"Когда все только случилось, мы для себя приняли решение: настаивать на суровом наказании не будем, понимаем, что одна ошибка не должна перечеркнуть всю жизнь, — добавляет Полина. — Однако за все это время виновник ДТП даже не попытался выйти на связь с семьей, извиниться".
РИА Новости дозвонилось до Щербакова. Комментировать ситуацию он отказался.

"Кто-то всегда виноват"

Как пояснил агентству адвокат Александр Король, специализирующийся на подобных делах, аварий, в которых никто не виноват, не бывает.
"Так сформулирован закон, — подчеркивает он. — Обычно правила нарушают, причем все участники ДТП, но кто-то — в большей степени. Самое главное — восстановить причинно-следственную связь и оценить действия каждого. Необязательно виноват водитель машины, ехавшей сзади. Нужно детально разбираться: почему первый автомобиль остановился, была ли у водителя возможность убрать машину на обочину, выставить аварийный знак, с какой скоростью двигался второй автомобиль, соблюдал ли дистанцию и так далее. Однако это требует много сил и времени, проще дело закрыть".
Надо заметить, это не единственный случай, когда уголовное дело о смертельном ДТП либо прекращают, либо расследование затягивается на долгие годы.
Так, семья 32-летнего Вячеслава Михалева, погибшего в ДТП в Подмосковье, уже несколько лет пытается привлечь к ответственности виновника аварии, водителя Volkswagen Touareg, врезавшегося на перекрестке в ВАЗ-21053 Михалева и скрывшегося с места происшествия. Полиция быстро установила его личность, свидетели утверждали, что он мог быть пьян, но ему до сих пор не предъявили обвинение.
По мнению адвоката, сложности возникли из-за противоречивой экспертизы. Дело в том, что Volkswagen смяло практически в гармошку. Поэтому эксперты не смогли ответить на два основных вопроса: была ли машина технически неисправна и мог ли водитель предотвратить аварию.
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Теги:
ДТП , Статьи , Hyundai , Volkswagen Touareg , Citroen , Hyundai Solaris , Volkswagen , Mitsubishi , Василий Щербаков , Александр Король , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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