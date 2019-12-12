В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя, который провез по городу в санях Санта-Клауса. Водитель привязал к иномарке импровизированную повозку и прокатил в них мужчину, одетого в костюм новогоднего персонажа. Веселую поездку с ветерком запечатлели на камеру очевидцы. На кадрах видно, как автомобиль марки BMW двигается по проезжей части с прицепленными санями, а из-под полозьев летят искры. Происшествие не осталось не замеченным сотрудниками ГИБДД, нарушителя установили и выписали штраф — 1000 рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля.
Появилось видео поездки Санта-Клауса в «горящих» санях
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