Один человек погиб при аварии с грузовиком на МКАД

Один человек погиб в ДТП с участием грузового автомобиля на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Согласно информации, утром на внутренней стороне девятого километра МКАД иномарка столкнулась с грузовиком.

— Легковой автомобиль « Пежо Партнер» въехал в стоящий грузовой автомобиль «МАN». В результате водитель легковой машины скончался на месте, — передает слова источника ТАСС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о затруднении движения на девятом километре МКАД из-за ДТП с участием грузовика.

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