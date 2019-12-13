Один человек погиб при аварии с грузовиком на МКАД 

Один человек погиб в ДТП с участием грузового автомобиля на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Согласно информации, утром на внутренней стороне девятого километра МКАД иномарка столкнулась с грузовиком.
— Легковой автомобиль «Пежо Партнер» въехал в стоящий грузовой автомобиль «МАN». В результате водитель легковой машины скончался на месте, — передает слова источника ТАСС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось о затруднении движения на девятом километре МКАД из-за ДТП с участием грузовика.
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