Сын Валерии снова попал в ДТП

Арсений снова стал участником ДТП, возвращаясь из больницы, где проходил лечение от последствий первой аварии.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — написал Шульгин в Instagram.

Он рассказал, что в двух километрах от больницы в его машину врезался микроавтобус. На этот раз пострадал лишь автомобиль, а сам Арсений обошелся без травм.

8 декабря Арсений Шульгин и его подруга Лиана Волкова попали в ДТП на трассе М-11 под Санкт-Петербургом. Машину вела Лиана. Шульгину зашили верхнюю губу, а Волковой наложили гипс на сломанную руку.