Сын Валерии снова попал в ДТП 

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал во второе ДТП за неделю, пишет «Фонтанка».
Арсений снова стал участником ДТП, возвращаясь из больницы, где проходил лечение от последствий первой аварии.
«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — написал Шульгин в Instagram.
Он рассказал, что в двух километрах от больницы в его машину врезался микроавтобус. На этот раз пострадал лишь автомобиль, а сам Арсений обошелся без травм.
8 декабря Арсений Шульгин и его подруга Лиана Волкова попали в ДТП на трассе М-11 под Санкт-Петербургом. Машину вела Лиана. Шульгину зашили верхнюю губу, а Волковой наложили гипс на сломанную руку.