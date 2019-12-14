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Пассажирский автобус перевернулся на Урале 

News.ru + ещё 10 8 часов назад
Пассажирский автобус перевернулся на Урале
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Авария произошла утром 14 декабря на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.
По предварительным данным, водитель заказного автобуса, перевозившего 53 человека, заснул во время движения, в результате чего машина вылетела в кювет, где перевернулась и легла на левый бок. В результате ДТП пострадали семь человек, все они госпитализированы в Бисертскую больницу, передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, на трассе между населёнными пунктами Чемодановка — Васильевка в Пензенской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из которых пять — это дети.
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Теги:
ДТП , ИТАР-ТАСС
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